В Ухані виявили зразки коронавірусу семирічної давності

Фахівці Уханьського інституту вірусології отримали заморожені зразки нового коронавірусу у 2013 році після спалаху пневмонії на шахті на південному заході Китаю.

«Зразки вірусів, надіслані до Інституту вірусології міста Ухань сім років тому, дуже нагадують COVID-19», – йдеться у розслідуванні The Sunday Times.

Як передає Bloomberg, у 2013 на шахті 6 гірників захворіли тяжкою пневмонією, троє із них померли. Вважається, що причиною смерті став новий коронавірус, переданий від кажана, пише автор, посилаючись на лікаря, керівник якого працював у відділенні екстреної допомоги, де лікували пацієнтів.

Згідно опису COVID-19 у доповіді від лютого 2020 року, вірус схожий на зразок коронавірусу RaTG13 (від 2013 року) на 96,2%.

У ВООЗ заявили, що коронавірус COVID-19 після спалаху в Китаї мутував, ставши більш заразним. Цим пояснюється важкість епідемій в Європі і США. Група з 239 вчених з 32 країн закликала Всесвітню організацію охорони здоров’я переглянути рекомендації щодо профілактики коронавірусу через те, що він більш заразний, ніж вважалося раніше.

: ua.news

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