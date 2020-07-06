У Росії просто небезпечно жити

Через кілька годин російський суд винесе вирок Світлані Прокопьєвою, обвинуваченої у виправдання тероризму. На цю тему багато хороших журналістів написали багато хороших текстів про те, що журналістів не можна судити за слова.

Але я б хотів згадати про Олексія Кунгурове, який не був журналістом, — за нього впливове журналістське співтовариство не заступився. І він, маючи неповнолітніх дітей, відсидів за тією ж статтею, що ставлять Прокопьєвою, два роки за посаду в «Живому Журналі», в якому він міркував про тероризм.

Як і в історії з Іваном Голуновым, за якого заступився впливове журналістське лобі, за десятки тисяч росіян, яким теж підкинули наркотики, не заступився, ніхто — і вони сидять свої немаленькі терміни з цієї «народної» статті про поширення наркотиків.

Обговорюючи ситуацію з Прокопьєвою, мало хто підняв питання, що в Росії де-факто карається будь-яке обговорення проблематики тероризму та критика боротьби з тероризмом державних органів. Точно так само я не пригадаю, щоб співробітники ФСБ хоч раз визнали провину за помилково вбитих росіян в боротьбі з тероризмом.

Сталінське «органи не помиляються» жваво і збирає свою криваву данину або данину у вигляді реальних термінів «за слова».

За звинуваченням (!!!) у широко толкуемом екстремізмі, навіть не підкріпленому рішенням суду, у кожного з нас можуть бути в будь-який момент арештовані всі рахунки і ми втратимо можливість влаштуватися на роботу.

Сумна правда в тому, що в Росії давно небезпечно писати правду, міркувати про тероризм, навіть його засуджуючи; небезпечно ходити по вулицях, на яких можна зустріти поліцейських або росгвардейцев, які можуть підкинути наркотики, вимагаючи хабар за закриття справи».

І якщо у вас немає «даху», а впливове журналістське лобі — це та ж «дах», то вас тихо засудять, тихо посадять, а потім ви тихо проведете свої роки у в’язниці, вийшовши з якої не зможете повернутися до нормального життя і тихо померти, не будучи в стані оплатити медичну допомогу. Все це справа випадку. У Росії просто небезпечно жити.