«200 днів брехні»? Куди Він завів розслідування «справи Шеремета»

28 червня минуло 200 днів з моменту оголошення Антоненко, Кузьменко і Дугар підозр у вбивстві журналіста Шеремета.

По Україні прокотилася хвиля акцій «200 днів брехні», зазначає «Главком» . Почалася вона 25 червня, а 4 липня, пройшов протест у столиці . Небайдужі виступають проти переслідування фігурантів справи про вбивстві журналіста Павла Шеремета: волонтери, лікарі Юлії Кузьменко, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненко і військової медсестри Яни Дугар.

12 грудня минулого року глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков скликав екстрений брифінг на якому був присутній і президент Зеленський, де повідомив про фактичне розкритті справи. За тодішньою версією слідства, організував замах Антоненко, керуючись ультранаціоналістичними ідеями. Він допоміг Кузьменко закласти вибухівку під машину, якою користувався Шеремет. Однак підривала її Кузьменко начебто самостійно, роль Дугарь полягала в тому, що напередодні злочину вона нібито фотографувала розташування відеокамер в районі злочину.

Крім того, в справі фігурують ще два імені: Інни та Владислава Грищенка. Вони — теж військові, ймовірно могли виготовити вибухівку, від якої загинув Шеремет. Проте розслідування проти них ведеться по іншій справі: за замах на замовне вбивство жителя Івано-Франківської та незаконне поводження зі зброєю. За версією слідства, в липні 2018 підозрювані виготовили вибухівку і прикріпили її до машини 61-річного Михайла Чекурака в місті Косові. Останній сам помітив бомбу, бо замах не відбулося. «На брифінгу заявляли про організовану злочинну групу у складі п’яти осіб, а станом на сьогодні про Грищенко мова вже не йде», — уточнив «Главкому» адвокат Кузьменко Тарас Беспалий.

Журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

Ряд акцій почалася з невеликого мітингу, який влаштували під стінами столичного СІЗО активісти, а також родичі і друзі фігурантів справи про вбивстві журналіста Шеремета.

Причин обурення активістів чимало: недовіру до слідства і впевненість у невинності підозрюваних, підозрілою перебігу досудового слідства, ігнорування слідчими та суддями доказів сторони захисту, а також те, що всі ці 200 днів Антоненко і Кузьменко провели в СІЗО, а Дугарь — на домашній арешт. Крім того, активісти переконані правоохоронці «призначили винних» у «справі Шеремета» лише на догоду політичній кар’єрі Авакова, для якого ця справа стане вирішальним у збереженні посади.

Все це відбувається на тлі накопичених претензій до міністра з-за зґвалтування Кагарлику , перестрілки в Борисполі і «справі Стерненка» .

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції назвав Авакова відповідальним за підсумки «справи Шеремета» і пізніше повторював , що Він «мусить довести справу Шеремета до кінця». Сам же Арсен Борисович стверджує, що це справа ніяк не пов’язано з його кар’єрою і взагалі попросив журналістів зарубати собі на носі, що не бере участь у розслідуванні. «На наступний день після того, як Зеленський назвав справу Шеремета особистою відповідальністю Авакова, у нас змінилася група прокурорів, а ще через пару днів фігурантам поміняли підозра», — коментує адвокат Кузьменко Тарас Беспалий .

22 травня слідство у справі передбачуваних виконавців вбивства було завершено. 2 липня МВС повідомило, що справу Павла Шеремета готове для передачі в суд. «Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать знайомитися з матеріалами», — зазначили у відомстві і пообіцяли, що слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів у часі на ознайомлення з матеріалами справи.

Як розповів «Главкому» адвокат підозрюваного Андрія Антоненко Станіслав Кулик, після того, як захист ознайомиться з усіма матеріалами, прокурори повинні скласти обвинувальний акт. «Цей акт прокуратура передати в суд, а стороні захисту надати його копію. Далі відбудеться розподіл на колегію суддів (як мінімум три судді), і тільки після цього буде призначено перше підготовче засідання по даному виробництві », — зазначив він.

Всі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захисники фігурантів в один голос стверджують, що вся справа фактично побудовано на вельми сумнівних результатах експертизи ходи Антонеко, Дугар і Кузьменко. У МВС переконують, що потрудилися як слід: за час розслідування опрацьовано майже 20 тис. годин відео, допитано понад 3 тис. осіб, опрацьовано майже 44 000 абонентських номерів, 15000 ІМЕІ і 400 моніторингів (при цьому в кожному моніторингу — від 4 тис. до 200 тис. з’єднань абонентів), проведено 180 окремих слідчих дій, призначено 106 комплексних експертиз.

Які ж вони — підсумки роботи слідчих, якщо розбиратися без цифр?

Андрій Антоненко — вже не ультранаціоналіст і не організатор

Під час скандального брифінгу правоохоронці назвали Антоненко організатором замаху, який діяв з ультранаціоналістичних мотивами. «Антоненко Андрій, захопившись ультранаціоналістичними ідеями; культивуючи величність арійської раси; розмежуванням суспільства за принципом національної належності; прагнучи зробити свої погляди об’єктом уваги громадськості; здійснюючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань; перебуваючи на території проведення АТО, з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку у складі добровольчих батальйонів і мають навички поводження з вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами, вирішив створити організовану групу, щоб в її складі вчинити вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета», — сказав під час першого засідання суду представник обвинувачення.

І тільки організацією вбивства музикант не обмежився — за версією слідства, він особисто допоміг встановити вибухівку. Однак незадовго до закінчення досудового розслідування думку слідчих змінилася.

З підозри Антоненко прибрали ультранаціоналістичні мотиви

«21 травня Антоненко отримав змінену підозра: ультранаціоналістичні мотиви були виключені, крім того, пан Антоненко перестав вважатися органами досудового розслідування організатором (по пошуку організатора виділили в окреме кримінальне провадження, — «Главком»), він фігурує як виконавець. Також з’явилася стаття про умисному знищенні чужого майна — мова йде про знищення автомобіля пана Шеремета під час вибуху», — розповів адвокат Антоненко Станіслав Кулик.

«Щодо доказів: абсолютно нічого нового з моменту брифінгу не з’явилося. Були проведені ще кілька експертиз, які фактично нічого не вказали, хоча, звичайно, це буде вирішувати суд », — додав захисник.

За словами адвоката, відстоювання своєї невинності влетіло Антоненко в копієчку, адже за всі експертизи, які проводилися за ініціативою захисту, підозрюваний повинен був платити за свій рахунок. «Пан Антоненко платив за дослідження, частина експертиз сплатили активісти. На жаль, це досить дорогі експертні дослідження. Точну суму не називатиму. Можу сказати, що я особисто сплатив рецензію на експертизу, яка робила сторона звинувачення — і тільки це коштувало понад 20 тис. грн», — пояснив Кулик.

Поки ж Антоненко разом із захисниками активно ознайомлюється з матеріалами справи — це 38 томів. За словами Кулика, на сьогоднішній всі матеріали надаються наслідком без проблем і в повному обсязі, проте сам обсяг, м’яко кажучи, значний. «Зараз захист вже ознайомився з усіма паперовими матеріалами справи, а от з електронними — ще ні: мова йде про 300 тис. Файлів. Звичайно, не всі вони мають якесь значення, наприклад, до кожного фільму йде кілька технічних. Зауважу: обсяг інформації дійсно великий, але він, так би мовити, штучно роздутий, так фактичних доказів не лише вини, а хоча б причетності Антоненко до справи Шеремета там немає », — сказав адвокат і додав, що сторона захисту зацікавлена в якнайшвидшому передачі справи в суд.

Юлія Кузьменко — більше не подривніца

За попередньою версією слідства, дитячий лікар і волонтер Юлія Кузьменко підкладала вибухівку під авто Шеремета, а також безпосередньо підірвала її дистанційно. Заступник голови Національної поліції, генерал Євген Коваль також повідомляв, що лікар-хірург ще й планувала створити сценарій для «дестабілізації України за допомогою «сакральної жертви», яку слід вибрати серед відомих людей». Під час цієї бесіди Кузьменко запропонувала взяти за «сакральну жертву» свою знайому Марусю Звіробій.

Тепер концепція звинувачення змінилася : за версією сторони обвинувачення, Юлія тільки закладала вибухівку. «На тому брифінгу кілька разів Аваков акцентував увагу: мовляв, ми працюємо, збираємо докази. При цьому за всі ці 200 днів якихось нових документів вони не нашл », — запевняє адвокат Кузьменко Тарас Беспалий.

Захисник також зазначив, що вже ознайомився з усіма 38 томами справи, і велика частина інформації звідти стосується 2016-2018 років. Констатується факт вибуху, дані розтину, перераховані версії. Друга частина матеріалів стосуються прослуховування телефонних розмов Антоненко і Кузьменко, в яких мова йде про злочин, — це звичайні побутові розмови на життєві теми. Далі — безпосередньо на момент затримання, допити, ряд експертиз, у багатьох з яких зазначено у висновку або про те, що Кузьменко ні при чому або що «неможливо встановити».

На відміну від Антоненко і Дугарь Юлія Кузьменко нічого не платила за експертизи.

Яна Дугарь — незважаючи на залізне алібі все ж підозрювана

Слідство відвело Яні Дугарь роль розвідниці. За версією правоохоронців, напередодні закладки вибухівки під авто журналіста дівчина ходила по центру міста і фотографувала камери спостереження. По ній слідчі не змінили своєї думки незважаючи на документально підтверджене присутність Яни в ці дні в зоні АТО в закритому госпіталі і численні свідчення тих, хто її там бачив. У той же час слідство підтверджує, що Яна Дугарь без проблем і офіційних дозволів залишала місце проходження служби. Слідство також спростувало заяви Яни Дугарь з першого візиту в Київ: вона розповідала, що вперше відвідала Київ тільки в березні 2017 року. Але на особистій сторінці в соцмережі підозрюваної слідчі виявили її фото на столичному Майдані Незалежності, датоване 29 серпня 2012.

«Жінка-розвідниця, зображена на записах відеокамер, не схожа на Яну Дугар»: кожен раз і під час судових засідань, і під час виступів у ЗМІ та підозрювана, і адвокати озвучували цю тезу. Однак в укладанні офіційно проведеного дослідження зазначено: жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, і Яна Дугар — це одна і та ж особистість», — стверджують в МВС.

«За логікою слідства, Антоненко-виконавцю потрібно було викликати з закритого військового госпіталю дівчину, яка фотографувала камери з відкритим обличчям. Це при тому, що у відкритих матеріалах ні за негласними слідчими діями, ні за телефонними з’єднаннями, ні за контактами в соціальних мережах немає ніякого зв’язку між Дугарь і Антоненко. Як немає такого зв’язку між Дугарь і Кузьменко в 2016-2018 роках, а з’являються епізодичні контакти лише в кінці 2019 (за повідомленням МВС, представники Яни заперечували її перебування в Києві до 2017 року)», — розповів «Главкому» адвокат Дугар Віталій Коломієць і нагадав, що сам злочин було скоєно в липні 2016 року.

За словами захисника, всі позиції, про які затверджувалися в грудневому брифінгу, розбиті: і через татуювання (у Яни вона є, у дівчини з відео МВС немає), і через зростання. «Крім того, ми надали купу документів про присутність Яни в цей час у зоні АТО в закритому військовому госпіталі. П’ять або шість свідків під присягою підтвердили в суді, що Яна або кого лікувала саме в той час або з кимось там працювала. Однак багатьох документів, які ми долучали до справи, там не виявилося. Є експертизи поліграфа, антропометричної експертизи немає, немає частині допиту свідків, вони також не поспішають залучати якісь відомості про перебування Яни в госпіталі в момент злочину», — нарікає адвокат.

За словами Коломійця, в цілому на експертизи, які відбувалися з ініціативи захисту, Яна витратила кілька десятків тисяч гривень. «Антропометрична експертиза коштувала 4700 грн . До речі, це ще небагато, у матеріалах справи йдеться, що комусь із підозрюваних робили теж цю експертизу, тільки брали до уваги не тільки зростання, але й інші параметри: окружність і довжина руки і т. д. (як стало відомо «Главкому», мова йде про Антоненко) . Так і експертиза обійшлася державі в 34 тис. грн », — зазначив він.

Коломієць наполягає: «У справі взагалі немає жодного доказу, крім фейкових експертиз ходи». «Напевно, в Україні ще такого не було. Цікавий момент: експерти слідства, які порівнюють походкку людей із записів відеокамер з ходою підозрюваних, підписали документи про те, що провели 12 експертиз за шість днів, у розрахунку витрати часу написали, що на здійснення кожної експертизи витратили 30 годин. Тобто у них в добі вийшло 60 годин», — нагадав він.

«Більше того. Експерти порівнювали дівчину в майці і шортах, яка вільно йде по вулиці, з запису, зробленої в липні з записом Яни, зробленої в кінці листопада, де вона в тісному магазині в зимовій куртці, штанях і з рюкзаком робить чотири кроки і стає біля каси. І при дуже низькій якості відео ці, так звані експерти, за такою ходкою стверджували, що це одне і те ж обличчя», — додає Коломієць.

У той же час захист Дугарь скаржиться, що не отримує в повній мірі доступу до матеріалів справи. «З усіма письмовими документами ми ознайомилися, але з речовими доказами — досі немає. Надали клопотання, чекаємо, поки слідчий розгляне », — уточнив Коломієць.

Наталія Сокирчук, опубліковано у виданні «Главком»