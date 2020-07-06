Моз дозволив Києву послабити карантин

Міністерство охорони здоров’я дозволило Києву послабити карантин. Станом на 6 липня, столиця відповідає показникам для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє прес-служба Моз.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко на брифінгу повідомив, що за минулу добу в місті виявлено 78 нових випадків зараження COVID-19. До медзакладу госпіталізовано 13 осіб, решта проходять лікування вдома під наглядом медиків.

Станом на 6 липня, в Києві підтверджено понад 5 тис. 540 випадків інфікування коронавірусом. За добу число видужали збільшилася на 32 людини. Всього з початку пандемії хвороба подолали 1 тис. 802 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу зареєстровано в Деснянському районі – 12. В Оболонському – 11, у Шевченківському та Подільському районах – з 10 випадків.

Також Кличко підкреслив, що, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, після 22 годин відновлюють роботу закладу громадського харчування, кінотеатри та театри з дотриманням санітарних правил.

«Робота ж розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години», — підсумував мер.

Втім, міністерство досі забороняє послаблювати обмеження у восьми регіонах: Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.