Власників авто середнього класу хочуть змусити платити «податок на розкіш»

Як стало відомо, що в Україні може кардинально змінюватися оподаткування на автомобілі.

В Україні вже не один раз змінювалося законодавство, яке так чи інакше стосується податків. При тому, що кожен раз це ставало для українців великою несподіванкою. На цей раз зміни можуть торкнутися оподаткування на авто. Таким чином автоматично буде вирішено питання щодо евроблях, передає Hyser.

Нагадаємо, що останні пів року власники таких авто як би знаходяться в правовому вакуумі. Тому що для них пільговий період розмитнення був продовжений до кінця грудня 2019 року. На сьогодні немає чітко прописаних правил і звичайно чітко прописаної вартості на розмитнення такого авто.

Нещодавно у парламенті з’явився законопроект №3704, який прописує схему розмитнення авто на іноземній реєстрації. Але не тільки

Зокрема, в цьому законі також є безліч і інших важливих нововведень, які стосуються власників авто української реєстрації. Зокрема, в цьому законопроекті піднімається питання перегляду так званого «податку на розкіш».

Нагадаємо, що такий податок сплачують власники елітних авто. У рік він становить 25 тисяч гривень.

Автори законопроекту хочуть знизити планку «елітності» машин майже вдвічі. Якщо цей пункт пройде, платити щорічний податок доведеться і власникам авто середнього класу.

Відзначимо, що в розробці цього закону активну участь брали і представники організації АвтоЕвроСила. Це підтвердив заступник голови Олександр Чернявський.

Відзначимо, що цей закон тепер їх повністю влаштовує, хоча до цього вони критикували будь-який закон, які так чи інакше торкався евроблях.

Відзначимо, що цей закон може бути прийнятий найближчим часом.

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