Бойовики затримали жителя Донецька і намагаються йому пришити «організацію терактів»

В ОРДО за підозрою у скоєнні «терактів» затриманий житель непідконтрольного Україні Донецька, раніше переданого Україні в рамках обміну утримуваними особами і повернувся в «республіку».

Про це повідомили в прес-службі МВС ДНР».

За їх словами, затримали 29-річного уродженця Донецька Григорія Сінченко, який вперше був затриманий в ОРДО за підозрою у підриві торгових кіосків та лінії електропередачі в 2016 році. Через деякий час в рамках обміну утримуваними особами Сінченко потрапив в Україну і пізніше вирішив повернутися в «республіку». У «відомстві» уточнили:

«Чоловік нелегально проник на територію ОРДО і переховувався по лісосмугах. Сінченко виношував план помсти і збирався вчинити чергову серію вибухів. Своєю метою фігурант вибрав об’єкт транспортної інфраструктури. В результаті спрацьовування заставленого зловмисником саморобного вибухового пристрою була пошкоджена опора залізничного мосту в Пролетарському районі Донецька».

НВФ уточнюють, що Сінченко, нібито, мінував опори ліній електропередачі в Шахтарську і Іловайські і додають:

«Також чоловік причетний до пошкодження майна республіканського оператора зв’язку. Терорист дистанційно активував вибуховий пристрій і знімав вибух на мобільний телефон з сусіднього терикону. В результаті диверсії обладнання оператора мобільного зв’язку було пошкоджено. Відеозапис вдалого теракту Сінченко виклав в інтернет».

Крім того, члени НВФ чоловіка звинувачують у «спостереженні за співробітниками правоохоронних органів ДНР і плануванні їх вбивства».