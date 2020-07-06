У ПЦУ розвіяли міфи про свято Івана Купала

Свято Івана Купала і Різдво Іоанна Хрестителя – це не один і той же свято. У вівторок, 7 липня, Православна церква України відзначає Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Про це повідомляє прес-служба Православної церкви України, – передає УНН.

“В ніч на 7-е липня маскультура популяризує гуляння на берегах водойм, стрибки через багаття, “ворожіння”, пошук папороті в лісі… Такі гуляння називають “святом Івана Купала” і часто, по незнанню, кажуть, що це народна назва церковного свята, що відзначається 7 липня, Різдва Іоанна Предтечі. Це невірне твердження: по змісту, часу, способу святкування і походженням ці дві події не мають між собою нічого спільного”, – повідомляють в ПЦУ.

Як відзначають в церкві, гуляння в ніч на 7 липня, згідно однієї з версій, пов’язані з язичницьким “божеством любові і продовження роду” – Купалом. Вперше Купало згадується в Густинському літопису XVII століття – за припущенням істориків, ім’я цього божества” з’явилося в результаті непорозуміння: літописець з Густинського монастиря, описуючи ігрища з купаннями, ототожнив спосіб гулянь з назвою “божества”.

Також в ПЦУ пояснили походження традиції масових гулянь та ігрищ на Івана Купала.

“У дохристиянські часи це був ритуальний свято, пов’язаний з астрономічним явищем – літнім сонцестоянням, коли був найдовший день і найкоротша ніч у році. Язичники поклонялися сонцю і проводили різні обряди “очищення” вогнем і водою для гарного врожаю та благополуччя”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що святкування раніше святкували 23-24 червня, але з введенням григоріанського календаря і після переходу на новий стиль “свято Купала” його прихильники переважно стали відзначати 6-7 липня.

“Тому, “Івана Купала” та Різдво Іоанна Предтечі – це зовсім різні святкування… Різдво Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього – велике свято для кожного християнина. Тому повинні свідомо робити свій вибір, пам’ятаючи про сенс подій та свят, а також про те, що зараз триває Петрів піст – час для зміни, покаяння, боротьби з власними гріхами і, як наслідок, наближення до Бога”, – зазначили в ПЦУ.