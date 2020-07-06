Жителька Ленобласті п’ять разів вдарила ножем у спину чоловіка-поліцейського

У Ленінградській області співробітник правоохоронних органів з Виборга отримав п’ять ножових поранень під час сварки з дружиною.

За даними РЕН ТВ, інцидент стався 5 липня. Пара відпочивала на березі озера біля заповідника “Ківі парк”. 31-річний постраждалий стверджує, що взяв жінку на руки, коли вона підвернула ногу. У цей момент дама вихопила ніж і завдала йому удари під лопатку.

Співробітник поліції був доставлений в реанімацію. Його стан оцінюється як важкий. Стосовно жінки порушено кримінальну справу за статтею “Замах на вбивство”.