Оля Полякова похизувалася ідеальною фігурою у відвертому бікіні

Українська співачка та Королева Ночі Оля Полякова вирішила потішити уяву своїх прихильників фотографією біля басейну.
У своєму офіційному фотоблозі виконавиця опублікувала світлину на якій постала лежачи на шезлонгу. Можливо, Оля вирішила насолодитися сонячним теплом та трішки позасмагати. Співачка обрала доволі відвертий купальник, який ледве-ледве прикриває найпікантніші частини її тіла.
Примітно те, що на кожному кадрі колажу зображені пружні сідниці виконавці. Так, Оля вирішила похизуватися своїми спокусливими принадами з різних ракурсів.
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: wona.com.ua
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