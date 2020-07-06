Оля Полякова похизувалася ідеальною фігурою у відвертому бікіні

Українська співачка та Королева Ночі Оля Полякова вирішила потішити уяву своїх прихильників фотографією біля басейну.

У своєму офіційному фотоблозі виконавиця опублікувала світлину на якій постала лежачи на шезлонгу. Можливо, Оля вирішила насолодитися сонячним теплом та трішки позасмагати. Співачка обрала доволі відвертий купальник, який ледве-ледве прикриває найпікантніші частини її тіла.

Примітно те, що на кожному кадрі колажу зображені пружні сідниці виконавці. Так, Оля вирішила похизуватися своїми спокусливими принадами з різних ракурсів.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 4 Июл 2020 в 12:54 PDT

: wona.com.ua

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