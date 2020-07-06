Коронавірус можна перенести на ногах: українка поділилася досвідом боротьби із заразою

Ужгородка Оксана Ажнюк розповіла про те, як її сім’я перехворіла коронавірусом. Жінка зазначила, що коронавірус вона перенесла спокійно і не відчувала особливого дискомфорту.

Як розповіла Ажнюк журналістам «Суспільне: Закарпаття«, сім’я пробула на самоізоляції три тижні.

За словами жінки, вона розуміла, що після того, як у батька діагностували коронавірус, його діагностують і у решти членів сім’ї.

«Коли зрозуміла, що у нього коронавірус, то знала, що перехворіємо все. Тобто у мене не було жодних ілюзій про те, що можна якось уникнути. Хоча батько відразу переселився в іншу кімнату, ніби самоізолювалося, але я прекрасно розумію, що це неможливо. Якщо ви в побуті з людиною, то, очевидно, перехворієте самі», — зазначила вона.

Жінка додала, що відчувала легку втому, а також у неї піднялася температура до 37,2 градуса.

«Це та хвороба, яку можна спокійно перенести на ногах. Ти можеш цього не відчути, бо думаєш, що втомлений після роботи, просто хвилюєшся, і тому така легка втома в тілі. Однозначно, що я досі дотримуюся соціальної дистанції, ношу маску, хоча я вже перехворіла», — уточнила вона.