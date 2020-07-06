Водій вантажівки відмовився від зважування і висипав щебінь посеред автошляху, – Криклій

Чоловік перевозив щебінь, однак пройти зважування на найближчому пункти габаритно-вагового контролю відмовився.

Про це заявив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Аби уникнути відповідальності за можливі порушення, чоловік не вигадав нічого кращого, ніж висипати щебінь прямо посеред дороги біля автівки поліцейських. Інцидент трапився на автодорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв.

Відповідно до товарно-транспортної накладної, виданої ТОВ “Бетонні покриття та технології”, щебінь прямував до ТОВ “Техтранс”. Матеріал малі використовувати для будівництва автодороги Н-11.