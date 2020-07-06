Шахти в Україні будуть закривати заради співпраці зі Світовим банком

Так звану трансформацію вугільних регіонів допоможе Україні здійснити Світовий банк, який почав аналогічні проекти в Польщі і Греції.

Україна буде співпрацювати зі Світовим банком в питанні трансформації вугільних регіонів, яка передбачає закриття державних шахт. Про це йшла мова в ході переговорів прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з директором СБ у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі, передає Кореспондент.

За словами останнього, банк почав аналогічні програми в Греції та Польщі.

«Будемо працювати разом з вами і вашою командою», — запевнив він.

Під час переговорів також обговорили ситуацію з пандемією коронавіруса, стан реалізації ряду спільних проектів, спрямованих на підтримку сектора охорони здоров’я, продовження системних реформ в Україні, розвитку міської інфраструктури.

Нагадаємо, під будівлею Офісу президента вже тиждень протестують шахтарі. А тим часом Кабмін повідомляє про роботу над пілотним проектом закриття шахт, використовуючи німецький досвід.