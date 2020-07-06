Під Одесою потяг протаранив службове приміщення

Під Одесою вантажний потяг мимовільно покотився і зруйнував службова будівля. Про це повідомив блогер Олег Васильєв в Facebook.

Інцидент стався в понеділок, 6 липня, на станції Чорноліська близько 8:30. В результаті самовільного руху поїзда зійшли з рейок дві секції електровоза і шість вагонів, зруйнувавши службова будівля. Людей в будівлі не було.

«Аварія сталася на бокових коліях, тому рух інших поїздів по станції Чорноліська не зупинялося. Почалися відновлювальні роботи», — повідомив блогер.

За словами залізничників, такі ситуації трапляються із-за дефіциту кваліфікованих кадрів і відсутність належної кількості працівників на станціях.

Нагадаємо, в Пакистані поїзд врізався в автобус з паломниками. Щонайменше 29 пакистанських паломників загинули.

Також повідомлялося, що в Київ приїхав поїзд з Уханя. Маршрут планують зробити щотижневим. Його протяжність становить 9,5 тис. км, які склад долає за 15 діб.