У Хмельницькому затримали податківців, які «зливали» інформацію з баз даних

Служба безпеки України блокувала канал витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби, який організував колишній співробітник Головного управління фіскальної служби у Хмельницькій області після виходу у відставку.

Як повідомила прес-служба СБУ, екс-силовик організував злочинну групу, до якої залучив діючих фіскалів.

Організатора схеми затримали в момент передачі інформації чергового замовнику. Вдома у нього і у його спільників вилучили комп’ютери та флеш-накопичувачі, на якій містилася інформація з обмеженим доступом.

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В даний час перевіряється версія про використання вказаного каналу терористами з «ЛДНР».

Організатору незаконної схеми повідомили про підозру. Йому загрожує від 2 до 6 років за ґратами. Ведеться слідство.