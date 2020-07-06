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Смолій: Я запитав у президента, повинен звільнитися, він відповів «так»

07.07.2020

Колишній глава Національного банку Яків Смолій розповів, що президент Володимир Зеленський побажав його звільнення.

За словами екс-голови НБУ, під час бесіди з главою держави він запитав, чи повинен подати у відставку. На це отримав ствердну відповідь.

«Це був абсолютно спокійна розмова. Зрозумійте правильно, не було з боку президента такого, щоб він сказав: пиши заяву, іди, ти мені набрид. Я з контексту зрозумів, що повинен звільнитися», – зазначив він.

Смолій додав, що рішення про відставку прийняв відразу ж після зустрічі, щоб народні депутати мали можливість обрати нового главу НБУ до канікул.

«Ми абсолютно виважено обговорили з президентом, як і коли повинен відбуватися процес звільнення голови центрального банку, весь процес переходу, адже це важливо. Я запитав: «Коли ви хочете це зробити? На цій сесії Ради або восени?». Президент сказав, що на цьому. Залишалося три робочих дні, наступний тиждень не сесійний», – резюмував він.

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