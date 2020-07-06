Данилов: Розвідка доповіла нам і президенту про загрозу коронавіруса ще в січні

Президенту Володимиру Зеленському стало відомо про майбутню пандемії коронавіруса ще на початку цього року завдяки даними розвідки. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, керівництво країни остаточно переконалося в тому, що коронавірус – це загроза всьому світу, коли отримало дані розвідки 25 січня.

«З того, про що там йшлося, ми зрозуміли, що буде у подальшому відбуватися. У той час Китай робив все можливе, щоб з усіх країн світу забрати якомога більше масок, обладнання, все, що стосується захисту від інфекційних хвороб», — повідомив Данилов.

Він зазначив, що КНР також зверталася до України з подібними проханнями, але РНБО просило Кабмін терміново заборонити вивезення з країни обладнання та засобів захисту.

«Знаєте, що було перше лист до Олексія Гончаруку (екс-прем’єр України, — ред.) 31 січня. Потім було друге, коли вони на це не реагували», — сказав секретар РНБО.

Данилов додав, що разом з тим вже з 11 січня, незважаючи на авіакатастрофу МАУ в Ірані, окрема група почала відпрацьовувати ситуацію з коронавірусом. З 20 січня стартувало цілодобове чергування по збору інформації про події у світі та підготовки до епідемії інших країн.

«Ми почали збирати фахівців, насамперед – вірусологів, причому кожні два-три дні, і радилися з ними. І вони давали свої прогнози – що вона до нас прийде, що обійти це буде неможливо, до цього треба готуватися. Ми зрозуміли, що виклики будуть дуже-дуже великі», — пояснив глава РНБО.

Він підкреслив, що Зеленському повідомляли про те, що відбувається з першого дня. Однак, визнав Данилов, багато хто не розуміли всієї небезпеки коронавіруса, а українська система охорони здоров’я була не готова до епідемії.

На думку секретаря РНБО, дуже багато життів в Україні вдалося врятувати завдяки тому, що влада не «розтягнули в часі цю ситуацію».