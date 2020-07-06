Україна готується судитися з Іраном через збитий літак МАУ, – Єнін

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершитися позовом до Міжнародного суду ООН.

Про це сказавши журналістам заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Офіційне рішення, за словами Єніна, ще не прийнято. Однак МЗС бачить, що переговори з Іраном ведуть до подачі позову в міжнародні юрисдикції.

“Рано чи пізно нам доведеться піти в Суд ООН через збитий літак”, – заявивши Єнін. Заступник міністра підкреслив, що діалог з Іраном не припиняється, і Україна буде готова вирішити спір у позасудовому порядку.

“Щоб було мирне врегулювання, нам потрібно зібрати максимальну доказову базу”, – пояснив він. “Це (подача позову) буде предметом переговорів із партнерами. Ми також думаємо над можливістю посилення нашої юридичної команди, враховуючи складність і важливість процесу”, – додав Єнін.