Великобританія ввела персональні санкції проти путінських силовиків

Великобританія ввела персональні санкції проти глави Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, заступника генерального прокурора Росії Віктора Гриня і кількох суддів Мосміськсуду. Про це глава британського МЗС Домінік Рааб оголосив під час виступу в парламенті.

За інформацією The Guardian, все нові британські санкції введені відносно 25 російських силовиків, які, за твердженням британських властей, були причетні до смерті в «Матроської тиші» Сергія Магнітського.

Санкції передбачають заборону на в’їзд на територію Сполученого Королівства і заморожування активів.

Відзначимо, що в даний час «список Магнітського», або схожі правові акти, прийняті в США, Великобританії, Канаді, Естонії, Латвії, Литві та інших країнах. У них потрапляють люди, причетні до порушень прав людини.