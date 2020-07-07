У Держнс порадили, як безпечно відсвяткувати Івана Купала

Щоб безпечно відсвяткувати Івана Купала, слід уникати водойм із швидкою течією і не стрибати через «купальний вогонь». Такі поради дали в Держнс.

«Традиційно в ніч з 6 на 7 липня відзначається свято Івана Купала. Супроводжується воно запускання дівочих вінків у воду, стрибками через ритуальне вогнище і купанням у водоймах. Але, якщо втратити пильність і не дотримуватися правил безпеки під час святкування, є ризик потонути або отримати опіки», — йдеться в повідомленні.

У Держнс відзначили, що карантин, незважаючи на ослаблення, до цих пір діє, але він не буде мати ефекту, якщо люди будуть порушувати встановлені обмеження.

Тому, щоб безпечно відсвяткувати, рятувальники рекомендують дотримуватись наступних правил:

для купання необхідно вибирати спеціально обладнані місця;

необхідно уникати водойм із швидкою течією та не плавати наодинці;

у воді купатися тільки в світлий час доби;

не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не стрибати через «купальний вогонь», якщо не впевнений у своїх силах;

не залишати без нагляду ритуальне вогнище, щоб не спровокувати пожежу;

не дозволяти дітям самостійно відвідувати водойми;

дотримуватися соціальної дистанції та правил особистої гігієни.

Нагадаємо, що купання, стрибки через вогнище, ворожіння та пошук квітучої папороті — це основні атрибути свята Івана Купала, що відзначається в ніч з 6 на 7 липня, але сам святковий день далеко не обмежується лише цим.