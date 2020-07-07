Поліція перекваліфікувала справу про напад на представника партії Шарія Роженка в Харкові з хуліганства на замах на вбивство

Поліція Харківської області змінила кваліфікацію провадження щодо нападу на представника “однієї з політичних партій”.

Розслідування починалося за ознаками хуліганства, а тепер перекваліфіковано на “замах на вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб”, пише відділ комунікації поліції Харківської області.

“Винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення, відкритого за фактом нападу на 28-річного громадянина. Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом замасі на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, стосовно чоловіка 1992 року народження.

Вказаний факт мав місце 25 червня близько 01:53 на вулиці Весніна у Харкові. Двоє невідомих напали на 28-річного громадянина та спричинили йому тілесні ушкодження”, – йдеться в публікації. Нова кваліфікація може призвести до терміну до 15 років або довічного позбавлення волі. “Слідчими розглядається декілька версій вчинення кримінального правопорушення, у тому числі з хуліганських мотивів, у зв’язку з політічною та професійною діяльністю потерпілого”, – зазначається в повідомленні

. Поліція не називає імені потерпілого і назви партії, проте обставини справи вказують на побиття координатора партії блогера Анатолія Шарія в Харкові 28-річного Микити Роженка. У результаті Роженко потрапив до лікарні. Про це представники “Партії Шарія” повідомили у ніч на 25 червня.