На острові Балі туристичний сезон почнеться тільки з 11 вересня

Один з найпопулярніших серед туристів індонезійський острів Балі готується приймати іноземців з 11 вересня. Внутрішній туризм в Індонезії відновиться вже до кінця липня.

«Ми повинні продовжувати докладати максимум зусиль, щоб впоратися з Covid-19, але в той же час нам потрібно знову відновлювати нашу звичайну діяльність в інтересах нашої громадськості», — заявив губернатор острова Уайан Багаття.

За його словами, поки невідомо, чи буде країна вводити обмеження для громадян з держав з несприятливою епідеміологічною ситуацією Covid-19. Внутрішній туризм в Індонезії відновиться до кінця поточного місяця — на острові відкриють пляжі, храми і популярні туристичні визначні пам’ятки.

Як зазначається, на Балі за час пандемії коронавіруса зареєстрували приблизно 1,9 тисяч випадків заражень, 23 людини померли. Усього в Індонезії виявили 65 тисяч випадків захворювання Covid-19, померли понад 3,2 тис. осіб.

Раніше ми повідомляли, що на острові Балі відкриють туристичний сезон не раніше жовтня. А ще раніше, ніж Балі, можуть відкритися місто Джокьякарта на острові Ява і острови Ріау.