У Києві купили кавун з нітратами в 100 разів вище норми

Президент хокейного клубу «Кривбас» Олександр Шевченко поскаржився, що на Столичному ринку продають кавуни, в яких зашкалює вміст нітратів.

Відповідне фото результатів виміру він опублікував на своїй сторінці в Facebook 6 липня

На знімку видно, що нітратомір показує «надмірне» вміст нітратів – 570 мг на кг при нормі 60.

«Сьогодні заїхав по дорозі додому на Столичний ринок і купив два кавуна. З появою дітей у будинку з’явився нітратомір. Результат ви бачите на фото. На будь-якому ринку, наскільки я розумію, має бути лабораторія і різне гівно продаватися там не має? Чи має? Або 1000 грн і можна радіоактивними ягодами торгувати? Тепер головне – там стоїть фура, в якій залишилося 10 відсотків арбузов. Все інше ви вже їсте або з’їли. Загалом таким лайном ми годуємо своїх дітей і себе труїмо. Дивно, що коронавірус взагалі прижився в нашій популяції», – написав Шевченко.

Кавун з дуже високим вмістом нітратів Facebook Олександра Шевченка

При цьому деякі користувачі підкреслили, що нітратомір є «марним».

«Цей прилад – сама марна річ яку можна купити за гроші», – зазначив Валерій Ільченко.

Реакція користувачів Facebook Олександра Шевченка

На запитання автора фото про те, що в двох кавунах показники нітратоміра різні, йому відповіли, що це може бути зумовлено різною щільністю продуктів.

Реакція користувачів Facebook Олександра Шевченка

В результаті Шевченко вирішив, що віддасть покупку на аналіз в лабораторію.

Реакція користувачів Facebook Олександра Шевченка

Деякі користувачі і зовсім не здивувалися таким показникам в ранньому кавуні і порадили не купувати їх раніше серпня: «Ранній кавун завжди на нітратах. Кавуны визрівають в нормальних умовах в середині-кінці серпня», «Кавуни раніше серпня купувати не можна».

Реакція користувачів Facebook Олександра Шевченка

Facebook Олександра Шевченка