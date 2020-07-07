Прокуратура розкрила банду, яка переписала на себе квартиру самотньої пенсіонерки

Прокуратура через суд намагається передати територіальній громаді квартиру померлої пенсіонерки, яку невідомі переписали на себе.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

«Київська місцева прокуратура № 4 в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді квартиру в Голосіївському районі Києва вартістю понад 730 тис. грн, яку шахраї привласнили на підставі підроблених документів», — зазначено в повідомленні.

Відзначається, що під час розслідування іншої кримінальної справи прокуратура виявила, що невідомі особи підробили заповіт і присвоїли квартиру померлої 71-річної пенсіонерки. Після цього шахраї оформили договір купівлі-продажу квартири з пов’язаною особою.

Прокуратура подала в суд документи, щоб визнати заповіт недійсним, а також договір про продаж. Крім того, правоохоронці зажадали передати квартиру у власність місцевої територіальної громади. Зараз на квартиру накладено арешт, а поліція розшукує підозрюваних.