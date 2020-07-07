У США вибірників можуть змусити голосувати проти своєї волі — Верховний суд

Судді Верховного суду США одноголосно постановили, що штати мають право змусити виборців голосувати на президентських виборах не по своїй волі, а так, як наказано штатами.

Вибори президента в США проходять за двохступеневою системою. Спочатку проводиться всенародне голосування у кожному окремому штаті, і переможець отримує голоси всіх виборців від штату. Потім виборщики штатів збираються у Вашингтоні і формальним голосуванням стверджують волю виборців.

За традицією виборці повинні віддати свої голоси за того кандидата, який набрав у їх штаті більшість голосів.

У минулому траплялося, що окремі виборці голосували всупереч правилу «всі голоси від штату дістаються переможцю», але це ніколи не впливало на підсумки голосування.

На виборах президента США в 2016 році таких знайшлося 7 з 535, хоча на результати президентських виборів-це не вплинуло.

У Конституції США немає прямої заборони вибірників порушувати волю виборців, але в деяких штатах є відповідні закони.