“Ой-ля-ля, ой-ля-ля, будемо грабувати короля!”: Кличко дозволив освоїти 11 млрд гривень фірмам, які пов’язують з Комарницьким

Зміна влади в країні традиційно призводить до зміни ключових гравців у столиці, навіть якщо офіційний її керівник не змінюється. Як випливає з оприлюднених депутатом Верховної Ради Гео Леросом документів, саме так відбулося в Києві.

Нардеп запевняє, що вже кілька місяців за Кличка доглядає соратник Леоніда Черновецького Денис Комарницький. Крім функції спостерігача від глави Офісу Президента, його наділили можливістю збагачувати за рахунок столичного бюджету підконтрольні фірми. За словами парламентарія, компаній, які стали щедро годуватися на київській скарбниці – вісім, а трохи пізніше, журналісти знайшли і додали до списку ще одну. Щоправда, аналіз їх діяльності показує, що вся ця “чудова дев’ятка” сидить на київських тендерах вже п’ять років.

Як KV стало відомо з повідомлення депутата Верховної Ради Гео Лерос (фракція “Слуга народу”) в Facebook, він передав НАБУ і проекту журналістських розслідувань Bihus.Info відомості, які свідчать про організацію корупційних схем у столиці. Лерос запевняє, що їх головним фігурантом є підприємець і депутат Київради VI скликання від “Блоку Леоніда Черновецького” Денис Комарницький. Передані слідчим і журналістам дані, за словами нардепа, могли перебувати на комп’ютері з офісу Комарницького, де в жовтні минулого року силовики проводили обшуки.

Виходячи з наданих нардепом даних випливає, що Денис Комарницький курирує в Києві будівельну, енергетичну та земельну галузі, архітектуру, і медицину. А “працює” він через кілька фірм: ТОВ “Еко-Буд-Трейд”, ТОВ “Форма”, ТОВ “Скайбуд Груп”, ТОВ “Адамант-Інвест”, ТОВ “Центр розвитку економіки і права”, ПАТ “Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування”, ТОВ “Варда Спецбуд Монтаж” і ТОВ “Проектна організація “Укрбуд”. А Bihus.Info, посилаючись на надані Гео Леросом документи, вказує також на ТОВ “СК “Роял Хауз”, оскільки в переданих документах колишній власник цієї компанії Олександр Степенко позначений як “наш”.

Основний масив переданих Леросом даних ліг в основу великого розслідування Bihus.Info.

KV ж вирішила проаналізувати тендери, які не згадувалися чи не так широко аналізувалися в розслідуванні Bihus.Info. Аналіз – вразив. За даними системи аналізу публічних закупівель ВІ.Prozorro, дев’ять згаданих компаній отримали за результатами публічних закупівель близько 11,2 млрд гривень. Майже всі підряди ними були виграні, починаючи з 2015 року.

Що будують і ремонтують у Києві компанії з оприлюдненого списку Гео Лерос”:

Еко-Буд-Трейд

Найбільший “куш” з переліку компаній, які пов’язують із Денисом Комарницьким, зірвало ТОВ “Еко-Буд-Трейд” (*). Ця фірма уклала через систему Prozorro 5 договорів на 1,6 млрд гривень. При цьому сума оплати за договорами, підписаними за результатами публічних закупівель – значно більша і становить 7,9 млрд гривень. Це пояснюється тим, що найбільші підряди компанія отримала до запуску Prozorro – в 2016 році, коли інформація про тендери публікувалася на загальнодержавному сайті держзакупівель.

Більшу частину коштів – 7,2 млрд гривень – ТОВ “Еко-Буд-Трейд” дісталося по шести договорами від КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва”. З них 6,53 млрд гривень – за будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро:

4,33 млрд гривень за договором від 11 квітня 2017 року на будівництво Подільського мостового переходу;

1,76 млрд гривень за договором від 12 квітня 2017 року на будівництво Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до бульвару Перова;

444,5 млн гривень за договором від 20 липня 2017 року на виконання допработ з будівництва лівоповоротного з’їзду з Подільського мостового переходу і зміцнення тимчасових опор мосту.

Два великих підряду від КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» стосувалися масштабного будівництва Великої окружної дороги на ділянці від вул. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської:

325,9 млн гривень за договором від 10 березня 2016 року на будівельні роботи;

354,1 млн гривень за договором від 23 квітня 2020 року на виконання допработ на цьому об’єкті.

Ще один договір від КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” уклало з ТОВ “Еко-Буд-Трейд” 2 лютого 2016 року на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної з просп. Возз’єднання, ціна угоди – 31,5 млн гривень.

Форма

ТОВ “Форма” (**) через систему Prozorro уклало договорів на 202,46 млн гривень. Загальна суми оплати за договорами, підписаними в результаті публічних закупівель, становить 271,02 млн гривень. Особливо щедрими на підряди цієї компанії були КП “Київпастранс” і згадане КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва”.

Так, КП “Київпастранс” заплатило “Формі” 139,66 млн гривень за двома договорами 2016 року на реконструкцію і будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ “Кисневий завод”.

Від КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» дісталося 125,94 млн гривень. Найбільші угоди були укладені в 2017 році: на розробку проекту реконструкції кільцевої дороги на ділянці від вул. Сім’ї Сосніних до Гостомельського шосе у Святошинському районі – 24,29 млн. гривень, на коригування проекту реконструкції будівництва транспортної розв’язки на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе у Голосіївському районі – 22,04 млн. гривень. Ще один великий договір, на 20,56 млн. гривень, було укладено у травні 2020 року на розробку проекту продовження вул. Суздальської до Повітрофлотського проспекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії.

Крім цього КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” довірило ТОВ “Формі” розробку проектної і робочої документації до будівництва Подільського моста (договір на 49,98 млн гривень від 28 жовтня 2016 року) і техніко-економічного обґрунтування щодо коригування проекту в частині правобережних підходів до мосту (договір на 7,35 млн гривень від 3 жовтня 2017 року).

Роял Хауз

ТОВ “СК “Роял Хауз” (***) через Prozorro уклало 8 договорів на 1,34 млрд гривень. Заплачено за ним 1,26 млрд гривень. З них 38,6 млн гривень отримано від КП “Інженерний центр” за капремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі за договором від 28 квітня 2020 року.

Варда Спецбуд Монтаж

ТОВ “Варда Спецбуд Монтаж” (****) за час існування системи Prozorro уклало 33 договору на 1,59 млрд гривень. На сьогодні сума оплати за всім публічним закупівель становить 1,06 млрд гривень. З них 221,92 млн гривень компанії дісталося по 17 договорів з КП “Інженерний центр”, 9,49 млн гривень за 1 договором з КП “Киевгорразвитие”, і 4,81 млн гривень за 1 договором з управлінням освіти Оболонської РДА.

Найбільші договору з КП “Інженерний центр”:

договір від 15 липня 2016 року (ціна – 110,06 млн гривень) на реконструкцію будівель Київського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на вул. Героїв Сталінграду, 16 в Оболонському районі;

договір від 24 червня 2016 року (ціна – 30,64 млн гривень) на реконструкцію з підсиленням фундаментів будівель Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району на вул. Підвисоцького, 4-б;

договір від 28 липня 2017 року (ціна – 38,21 млн гривень) на капремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги під створення центру серцево-судинної патології на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі.

КП “Киевгорразвитие” замовляло у ТОВ у березні 2018 року за 9,49 млн гривень проведення протизсувних заходи в рамках реконструкції і благоустрою парку з бюветним комплексом на вул. Кадетський Гай та вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі. А за замовленням управління освіти Оболонської РДА ТОВ за 4,81 млн гривень у 2017 році реконструкировало дитсадок № 585 по вул. Малиновського, 1-б.

Скайбуд Груп

ТОВ “Скайбуд Груп” (*****) через Prozorro уклало 10 договорів на 926,8 млн гривень. На сьогодні сума оплати за них становить 760,3 млн гривень, з яких 570 млн гривень вони заробили в Києві та 191 млн гривень від маріупольського КП “Міське управління капітального будівництва”.

Інші

ПРАТ “Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування” (******) отримало через Prozorro 21 підрядів на 17,4 млн гривень. На сьогодні йому заплачено 17,8 млн гривень. З них за виконання підрядів у столиці отримано 534 тис. гривень, все – від ПРАТ “АК “Киеввводоканал” за чотирма договорами.

Ще два ТОВ списку Комарницького – “Центр розвитку економіки і права” (*******) і “Адамант-Інвест” (********) – договорів за результатами публічних закупівель не отримували. А про ТОВ “Проектна організація “Укрбуд” немає ніякої інформації у відкритих джерелах. Швидше за все, Лерос допустив помилку,

Кому формально належать ці компанії

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “Еко-Буд-Трейд” засноване в 2014 році. Директор – Віталій Фастовець, засновники – Максим Половко (55%) і Євген Расторгуєв (45%). Статутний капітал – 7 млн гривень. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель.

Максим Половко також числиться директором і власником ТОВ “Горстройальянс”, ТОВ “Авантаж венчурс”, ТОВ “Академинвестпроект”, ТОВ “Адамант-Інвест” та ТОВ “СК Девелопмент”. Ці компанії спеціалізуються на будівництві і мають статутні капітали від 3 до 10 млн гривень.

У розслідуванні Bihus.Info стверджується, що фактичною адресою проживання Половко свого часу значилася квартира подружжя Дениса Комарницького.

У 2015 році Максим Половко балотувався у Київраду від “Європейської солідарності” під № 74, однак обраний не був. “Чесно” припустило, що Половко був технічним кандидатом.

Гео Лерос стверджує, що в 2016 році кінцевими бенефіціарами ТОВ “Еко-Буд-Трейд” були Денис Комарницький і Максим Микитась. Хоча у відкритих джерелах підтвердження цієї інформації знайти не вдалося.

Крім цього, даними Гео Лерос, до управління “Еко-Буд-Трейд” мають відношення сестра депутата Верховної Ради Миколи Тищенко (фракція “Слуга народу”) Юлія і її чоловік Герман Млинців. Лерос також заявив, що “Еко-Буд-Трейд” є “прокладкою”, не має власних будівельних потужностей і працівників, а залучає на всі роботи субпідрядні організації з обов’язковим “відкатом”.

Ця компанія фігурує в кримінальних провадженнях за підозрою в розтраті бюджетних коштів при виконанні підрядів у столиці. Зокрема, виконуючи договір з будівництва Подільського мосту ТОВ “Еко-буд-трейд” залучив ряд субпідрядників, які і виконували договірні зобов’язання. Правоохоронці підозрюють, що при цьому була допущена розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення вартості виконаних робіт та матеріалів (кримінальне провадження №42018101020000145).

Ще одне кримінальне провадження (№42019100000000293) стосується можливого привласнення бюджетних коштів при будівництві Великої окружної дороги і розв’язки на вул. Богатирській. Правоохоронці підозрюють, що при виконанні робіт в 2016 році робіт посадові особи ТОВ “Еко-буд-трейд” присвоїли бюджетні кошти, в результаті чого вартість будівництва і зросла до 1,25 млрд гривень.

ТОВ “Форма” зареєстрована в 1997 році. Компанія зі статутним капіталом 5 млн гривень спеціалізується на будівництві доріг і шосе. На даний момент засновником значиться Олександр Степенко, директор – Олег Сахнік.

ТОВ “СК Роял Хауз” зареєстровано 4 квітня 2018 року. Директор – Роман Дьомін, засновник і кінцевий бенефіціарний власник – Олександр Шершньов. Розмір статутного капіталу – 1 млн гривень.

Олександр Шершньов також володіє 20% статутного капіталу компанії ТОВ “Тракт груп” і ще 20% компанії ТОВ “Легионгрупп-Т”.

Роман Дьомін з жовтня 2016 року по лютий 2019 року був директором компанії ПРАТ “Аэрострой”, яка має відношення до групи “Приват”. Власниками великих пакетів акцій даного ПРАТ є 5 кіпрських офшорних компаній – “Ренальда Інвестментс Лімітед”, “Броалия Венчерз ЛТД”, “Сисера Інвестментс Лімітед”, “Грингрот Ентерпрайзес Лімітед”, “Формоса Інвестментс Лімітед”. Ці ж компанії є засновниками ТОВ “ФК “Дніпро”, кінцевим бенефіціарним власником якого є Ігор Коломойський.

ТОВ “Варда Спецбуд Монтаж”засноване в 2014 році зі статутним капіталом в 1 тис. гривень Артемом Молчановим і Олександром Кириченком. На сьогодні розмір статутного капіталу фірми складає 4 млн гривень. Засновником є Максим Кузьменко, директором – Руслан Біленко. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель.

Зазначимо, що син Олександра Кириченка – Дмитро Кириченко – першозасновник ТОВ “Еко-Буд-Трейд”.

ТОВ “Скайбуд Груп” засноване в 2015 році. Директор компанії – Михайло Музиченко. Засновник – Олександр Степенко. Статутний капітал – 500 тис. гривень. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель.

З 2017 по 2018 роки компанією керував Володимир Филончук. Людина з такими ж ініціалами володіє однією столичної квартирою квартирою з Валерієм Филончуком, який до вересня 2019 року був заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (декларація Валерія Филончука за 2019 рік перед звільненням). Примітно, що Володимир та Валерій ймовірно доводяться один одному братами, бо народилися в один день.

ТОВ “Адамант-Інвест” засновано в 2011 році. Його власником та засновником є згаданий Максим Половко. Раніше, в 2011-2013 роках власником “Адамант-Інвест” була кіпрська компанія “Провинал Ентерпрайзис Лімітед” (Provinal Enterprises Limited). “Адамант-Інвест” фігурує у списку фірм, на які були незаконно відчужені акції “Київміськбуду” в ряді підприємств, які компанія повертала через суд. За інформацією “Наші гроші”, протягом кількох місяців в 2015 році директором “Адамант-Інвест” був Денис Комарницький. Однак, підтвердження цього у відкритих джерелах не вдалося знайти.

Хто ж такий Денис Комарницький

Стрімка кар’єра Дениса Комарницького почалася в 2008 році, коли він був обраний депутатом Київради VI скликання і став співголовою фракції “Блоку Леоніда Черновецького”.

Після відходу зі столичної влади “молодої команди Черновецького” Денис Комарницький на кілька років пішов у “тінь” і знову з’явився під час парламентських виборів в 2019 році. КВ раніше повідомляла, що Комарницький разом з депутатом Київради, давньої соратницею Леоніда Черновецького Аллою Шлапак були керівниками виборчого штабу Миколи Тищенка, обраного у Верховну Раду по 219 мажоритарному округу (Святошин, Київ). Тоді депутат Верховної Ради VIII скликання Юрій Левченко (ВО “Свобода”) у соцмережі Facebook повідомив, що виборчу кампанію Тищенко фінансував Степан Черновецький, син екс-мера столиці.

Крім цього, за даними Юрія Левченка і депутата Київради VIII скликання Прохора Антоненка (позафракційний), в минулому році київський мер Віталій Кличко знайшов протекцію в Офісі президента в особі тодішнього помічника президента Володимира Зеленського, Андрія Єрмака. А після приходу Андрія Єрмака на пост глави Офісу президента Комарницький Денис Комарницький та Микола Тищенко стали повноправними “смотрящими” у столиці.

Левченко запевняє, що Кличко, Єрмак, Тищенко і Комарницький домовилися між собою і поділили корупційні потоки. До таких потоків експерти відносять сигаретний транзит з ОРДЛО в Західну Європу і “кришування” незаконних київських забудов. Експерти прямо вказують на Комарницького, який контролює і “курирує” головного архітектора столиці – Олександра Свистунова. Крім цього, Дениса Комарницького називають куратором роботи КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд”.

Раніше KV повідомляла, що 31 жовтня 2019 року слідчі СБУ провели обшук в офісі Дениса Комарницького, розташованому в Музейному провулку, 2-Б. Спецназу довелося зламувати двері, після чого у приміщенні були виявлені сліди спішного знищення документів.

За інформацією депутата Київради VIII скликання Святослава Кутняка (“Свобода”), причина обшуку – можлива зв’язок Комарницького з розкраданнями бюджетних коштів у КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд”, зокрема при будівництві київської кільцевої дороги та Подільсько-Воскресенського мостового переходу, шляхом організації підрядів, отриманих ТОВ “Еко-Буд-Трейд”.

За словами Лерос, на даний момент Денис Комарницький перебуває під слідством СБУ.

КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” з березня 2020 року тимчасово керує Роман Лісневський. До нього, з 12 листопада 2018 року директором КП був Михайло Харнам. Роботу КП курирує Департамент транспортної інфраструктури КМДА, який з 6 лютого 2020 року очолює Валентин Осипов. Сферу транспортної інфраструктури у столиці з 21 лютого 2020 року курирує заступник голови КМДА Олександр Густелев.