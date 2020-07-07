У Греції повідомили про різке зростання числа заражених туристів на в’їзді в країну

У Греції, яка в суботу затримала намагалися в’їхати туди українців. незважаючи на заборону, різко збільшилося число інфікованих коронавірусом туристів.

Про це повідомляє з посиланням на національну організацію охорони громадського здоров’я.

За останню добу в Греції виявили 43 нових випадки зараження коронавірусом серед туристів. Причому більшість з них виявлені при контролі на в’їзді в країну — відразу 36

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією влада Греції з 6 годин ранку понеділка заборонили в’їзд в країну громадянам Сербії.

Загальна кількість хворих з початку епідемії в країні зросла до 3 562 осіб. Померлих від коронавіруса за останню добу немає.