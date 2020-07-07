Певица Злата Огневич показала себя в тонком платье без белья

Звезда опубликовала два сториза в Инстаграм, где предстала в красивом образе

Артистка надела длинное черное платье с глубоким декольте и на тонких бретельках. Бахрома внизу шевелилась при движении и притягивала еще большее внимание к наряду. Казалось, что бретельки, вот-вот соскользнут с шелковых плечей украинской знаменитости.

Наряд подчеркнул идеальные изгибы чарующей красотки. В частности, нельзя не заметить красивую грудь, вероятно, без белья, тонкую талию и пышные бедра.

Певица блистала в черных босоножках на шпильках и выглядела очень игриво: «Как же хороша».

На одном из кадров Злата надела джинсовую куртку, которую игриво спустила с плеча. Артистка пошевелила головой и пышные волосы тут же поднялись от ветра.

Огневич улыбалась, она выглядела свежо и счастливо.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, поклонники не смогли открыто их прокомментировать. Однако, судя по другим постам Златы, она всегда получает массу комплиментов и лайков.

: novosti-n.org