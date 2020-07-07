Ізраїль знову закрив бари і спортзали з-за коронавіруса

Влада Ізраїлю прийняли рішення про закриття барів, клубів і спортзалів в країні за рахунок зростання числа хворих коронавірусом.

Про це повідомляє Медуза.

Міністерство охорони здоров’я рекомендувало закрити синагоги, але в підсумку цього поки вирішили не робити — вони продовжать роботу, проте одночасно в них зможуть перебувати не більше 19 осіб. Кількість відвідувачів ресторанів буде обмежено 20 людьми, на літніх верандах зможуть перебувати не більше 30 осіб.

Ізраїль вводив жорсткі обмежувальні заходи проти коронавіруса в березні — з-за цього до початку травня в 9-мільйонній країні епідемія була фактично переможена: щодня фіксувалися не більше кількох десятків випадків.

З кінця травня в Ізраїлі були скасовані обмеження на роботу організацій і проведення масових заходів з основних антикоронавирусных заходів у силі залишився тільки масковий режим. З червня кількість хворих знову стало різко зростати: в останні дні щодня заражаються близько тисячі осіб.

Всього в Ізраїлі зафіксовано понад 30 тисяч випадків зараження, 332 людини померли.