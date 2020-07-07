Американець з’їв 75 хот-догів за 10 хвилин і встановив рекорд

Конкурс nаthаn’s Famous Hot Dog Eating Contest проводяться щорічно в Нью-Йорку 4 липня.

Американець Джої Честнат на прізвисько «Щелепа» побив свій же світовий рекорд у змаганні з поїдання хот-догів, передає телеканал ESPN. За даними телеканалу, Честнат проковтнув за 10 хвилин 75 хот-догів.

Минулий рекорд був встановлений Честнатом в 2018 році, тоді він з’їв 74 хот-дога. На цьому ж конкурсі американка Мікі Судо встановила новий рекорд з поїдання хот-догів серед жінок, проковтнувши 48 з половиною хот-догів за 10 хвилин. Nаthаn’s Famous Hot Dog Eating Contest проводяться щорічно в Нью-Йорку 4 липня, в День незалежності Сполучених Штатів.

: unian.ua

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