Резніков назвав миротворців найбільш вірогідним сценарієм припинення війни на Донбасі

Перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Рєзников вважає, що введення миротворців на Донбасі може бути єдиним можливим варіантом, на який може погодитися «та сторона».

Віце-прем’єр-міністр в ефірі «Свободи слова» на ICTV 6 липня заявив, що Україна вивчає це питання.

«Але в кожних переговорах є свій момент. Цей момент ще, на жаль, не настав», – сказав Рєзніков.

Він підкреслив, що в ОБСЄ також є можливість ввести миротворців, але вони цього ніколи не робили.

«Миротворці – це один з можливих варіантів, ми його теж обговорюємо. Більше того, ми пішли далі і вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті цього не робилося. Формально-юридично це можливо», – сказав Рєзніков.