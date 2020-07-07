Зеленський другий тиждень запрошує до себе «слуг народу» для налагодження відносин

Президент Володимир Зеленський вирішив провести ряд зустрічей з народними депутатами від «Слуги народу» з метою налагодження відносин з ними.

Про це повідомляє УП.

«У президента склалося враження, що його хтось намагається відтерти від прямого контакту зі своїми, з депутатами. І Зеленський вирішив всіх побачити, всіх вислухати», — відзначають співрозмовники видання.

Слід зазначити, що такого роду зустрічі тривають вже другий тиждень. Один з депутатів від «Слуги народу» додав, що замість розпуску Верховної Ради глава держави буде налагоджувати стосунки зі своєю фракцією.

Видання Букви зафіксувало, як низка нардепів від «Слуги народу» вирушили на зустріч до президента. Зокрема, журналістами були помічені Андрій Герус, Юрій Корявченков і Олександр Мариковський. Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук зазначила, що народні обранці зустрічаються з президентом по черзі. Перша така зустріч відбулася 1 липня.

Біля Офісу президента також були помічені головний санітарний лікар Віктор Ляшко і журналіст Дмитро Гордон.