У Києві молодий ветеран АТО потрапив в аварію: результатом історії він був вражений

Вчора, 6 липня, молодий ветеран АТО Максим Алексєєв потрапив в аварію. Про це він пише на своїй сторінці в Facebook.

Він розповідає, що їхав по дорозі зі швидкістю 35-40 км/год, після чого побачив яму і хотів її об’їхати. Праворуч від нього залишався метр до бордюру. І тут праворуч на швидкості «вилітає» кур’єр на скутері, чіпляється за бордюр і летить по асфальту на Т-подібне перехрестя. Після цього, за словами Максима він різко загальмував і вийшов до кур’єру, дізнатися, чи все добре.

Алексєєв майже відразу домовився, що виплатить компенсацію кур’єру трохи пізніше, обмінявся телефонами. І тут сталося несподіване.

«І тут проїжджає чорний Brabus седан !!! (Ті, хто розуміє в машинах, оцінять що таке седан Brabus), зупиняється біля нас, відкривається вікно і водій питає мене: «Воював?». Я на автоматі йому відповідаю, навіть не думаючи про щось інше, крім того, що потрібно буде відкласти грошенят і потім зустрітися з людиною щоб вирішити питання. Мерс проїжджає перехрестя і паркується. З нього виходить молодий чоловік і йде до нас. А ми зайняті з’ясуванням. Він запитує: «Ти винен?». Ну я ж без зайвої думки кажу: «Ну так, по ходу». Він повертається до водія мопеда і запитує в нього: «Ціна питання?»» — пише Алексєєв.

Після чого водій Brabus все оплачує кур’єру і сідає їхати в свою машину. Максим пише, що приголомшений таким вчинком і вдячністю до цієї людини, який навіть не представився і на його спасибі відповів: «Та то тобі спасибі! Ти вже зробив свій внесок».