В. о. голови Антимонопольного комітету України призначили Ольгу Піщанську, сестра якої Світлана Пещанская нібито стала номінальним власником вілли Зеленських в Італії.

Про це написав екс-нардеп, журналіст і політтехнолог Віктор Уколов в Facebook.

«Навіть не знаю з чого почати? Давайте з вілли, тому що вона розкішна – кілька поверхів і 15 спалень у місті Форте дей Мармі, улюбленому курорті серед російських бізнесменів», – написав політтехнолог.

Він додав, що будинок був оформлений на італійську фірму «San Tomaso», якою володів офшор, належить Володимиру Зеленському.

“Нещодавно відбулися зміни – офшор переписали на якусь гречанку, а директором італійської фірми стала Світлана Пещанская. Ось воно, щастя, – почали шалено ЗЕфаны, президент позбувся офшору. Угу, – скептично сказали ми і не помилилися”, – зазначив екс-нардеп.

“Тому абсолютно ж, блін, випадково главою АМКУ призначили сестру Ольгу Піщанської! І те ж повне збіг обставин, вона сестра директора вілли Зеленських”, – резюмував Уколов.

ТОВ «Сан Томмасо» в Італії зараз володіє кіпрський офшор «Альдоранте лімітед», бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після декількох викриттів у ЗМІ, президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав в якусь ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а ось директором італійської компанії в липні 19-го стає – Світлана Пещанская.

Журналісти раніше з’ясували, що Світлана Пещанская входить в першу п’ятірку спонсорів партії “Слуга народу”. Вона підтвердила, що кошти перекладені на партію, – її особисті доходи, які дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. гривень.

Антимонопольний комітет України очолила сестра директора вілли Зеленських в Італії (Facebook Віктора Уколова)