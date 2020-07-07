Україна відкрила пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю

З 00:00 вівторка, 7 липня, відновлено роботу контрольних пунктів пропуску на кордоні України з Росією і Білоруссю. Днем раніше заробив ще один КПП на українсько-польському кордоні.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі України, на кордоні з Білоруссю відновлена робота пунктів пропуску «Дольськ» на Волині (для громадян України та Білорусі) та «Вільча» в Київській області (міжнародний КПП). Кордон можна перетинати пішки, на пасажирському та вантажному транспорті.

Також відновлено піше перетин кордону з Росією в таких пунктах пропуску, як «Мілове» (Луганська область), «Гоптівка» (Харківська область) «Бачівськ» (Сумська область), «Юнаківка» (Сумська область).

Заробили і КПП на кордоні з Росією та Білоруссю «Сеньківка» (Чернігівська область) та кордону з Білоруссю — «Нові Яриловичі» (Чернігівська область), «Виступовичі» (Житомирська область), «Доманово» (Волинська область), «Славутич» (Чернігівська область).