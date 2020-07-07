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У США кількість хворих COVID перевищила три мільйони

07.07.2020

В США количество больных COVID превысило три миллиона

Американці складають більше чверті всіх хворих коронавирусной інфекцією в світі.

У США кількість хворих коронавірусом перевищила три мільйони осіб, свідчать дані сайту Worldometer станом на вівторок, 7 липня.

Всього з початку пандемії у США зафіксовано 3 041 035 випадків захворювання, 132 981 з них летальні. Згідно зі статистикою, вмирає 401 чоловік на мільйон населення.

Одужали вже 1 325 066 пацієнтів з коронавірусом.

В США количество больных COVID превысило три миллионаВсього в світі 11 749 565 випадків коронавіруса, 540 881 чоловік помер, 6 743 112 – одужали.

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