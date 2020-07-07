Працювала три роки: під Вінницею іноземець організував дитячу порностудію

У Вінницькій області правоохоронці викрили громадянина Австрії і його дружину-українку, які під виглядом модельного агентства для дітей здійснювали фото – та відеозйомку, що носять ознаки порнографії.

Як повідомляють в ГУНП у Вінницькій області, подружня пара займалася цим «бізнесом» протягом трьох років.

«За попередньою інформацією слідства, 35-річний громадянин Австрії та його 22-річна дружина в приватному будинку у Вінницькому районі під виглядом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених молодих хлопців, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах», — повідомляють в обласній поліції.

Слідчі з’ясували, що дітей знімали без згоди їх батьків. Матеріали викладали на закритих сайтах у віртуальному сховищі і продавали їх переважно іноземцям за криптовалюту, яку потім конвертували в гривню.

Експерти вважають, що відзняті фото – та відеоматеріали мають ознаки дитячої порнографії. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію). Санкція статті — до 12 років ув’язнення.