Тролейбуси Škoda 9Tr вже не випускають майже 40 років. Нині Рівне – єдине у світі місто, де смороду ще возять пасажирів.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Колись ці моделі їздили у містах СРСР, Норвегії, Індії. Смороду булі популярними через потужний електродвигун.

Проте зараз пасажири в Рівному не надто задоволені раритетними тролейбусами. Кажуть, що вибору немає – треба якось їхати.

“Це моє життя, це моя молодість”, – говорити водійка Катерина про тролейбус у Рівному, яким вона кермувала понад 40 років.