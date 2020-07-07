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40-річний тролейбус досі їздить у Рівному. Таких немає більше ніде у світі

07.07.2020

Тролейбуси Škoda 9Tr вже не випускають майже 40 років. Нині Рівне – єдине у світі місто, де смороду ще возять пасажирів.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Колись ці моделі їздили у містах СРСР, Норвегії, Індії. Смороду булі популярними через потужний електродвигун.

Проте зараз пасажири в Рівному не надто задоволені раритетними тролейбусами. Кажуть, що вибору немає – треба якось їхати.

“Це моє життя, це моя молодість”, – говорити водійка Катерина про тролейбус у Рівному, яким вона кермувала понад 40 років.

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