Цигани з вилами і ножами напали на російську сім’ю

У селищі Чичеринка у Володарському районі Брянська цигани, озброєні вилами і ножами, напали на сім’ю. Про це повідомляє місцевий телеканал «Міський».

Інцидент стався 4 липня. Господиня будинку, 47-річна жінка, яка відмовилася називати ім’я, розповіла, що її зять разом з шестирічною дочкою гуляли по селищу, і біля будинку місцевих циган на них накинулися собаки. Чоловік зробив зауваження і попросив заспокоїти тварин, проте обурені господарі накинулися на нього з кулаками.

За словами постраждалої, зятю вдалося вирватися, і він разом з дочкою повернувся додому. Однак після цього на їх приватну територію проникли цигани, озброєні вилами і ножами. Родині вдалося закритися вдома і викликати поліцію.

Внаслідок пригоди жінка отримала численні травми і удари. Її 48-річному чоловікові зламали ногу, вдаривши металевою трубою, а зятю проломили голову.

Влітку 2019 року масова бійка з циганами сталася в селищі Чемодановка. В результаті загинув один чоловік, двоє потрапили в лікарню. Були затримані 174 людини, шестеро засуджені до штрафів і обов’язковим роботам.