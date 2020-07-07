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Стало відомо, скільки російських паспортів отримали жителі Донбасу і що з ними зробить Україна

07.07.2020

На сьогоднішній день жителі окупованих районів Донбасу отримали 200 тисяч російських паспортів.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив віце-прем’єр Олексій Резніков.

За словами Рєзнікова, ці громадяни є «заручниками», так як для них отримання російського паспорта — це спосіб виживання. Віце-прем’єр підкреслив, що українська влада не має претензій до таких громадян.

Разом з тим він уточнив, що до відповідальності будуть притягнуті прихильники окупаційного режиму, які воювали на боці проросійських терористів.

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