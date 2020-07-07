Акції Amazon вперше стали коштувати дорожче $3 тисяч

На торгах у понеділок, 6 липня, акції американської компанії Amazon вперше стали коштувати дорожче $3000 за папір.

На закритті торгів вони продавалися по $3057. У понеділок вони подорожчали на 5,77%. У ході торгів вартість акцій становила $3059. З початку року вони подорожчали майже на 60%.

Ринкова капіталізація компанії збільшилася до $1,525 трлн. За цим показником вона посідає третє місце серед усіх публічних компаній, Apple ($1,64 трлн) і Microsoft ($1,61 млрд).

Агентство Bloomberg відзначає, що аналітики Wall Street не очікували такого зростання котирувань Amazon. Менше чверті прогнозували зростання до $3000 за папір. Зростання вартості акцій пояснюється збільшенням попиту на послуги Amazon в сфері електронної комерції і хмарних обчислень.

Bloomberg оцінює стан засновника і голови компанії Джеффа Безоса в $182 млрд. Він є найбагатшою людиною в світі. З початку року стан мільярдера збільшилася на $66,6 млрд.