Оголосила про перемогу над коронавірусом Чорногорія посилює карантин

У Чорногорії, де влада ще 2 червня оголосили про перемогу над коронавірусом, в черговий раз посилюють карантинні заходи за COVID-19.

Як повідомляє «Європейська правда», протягом наступного тижня кафе і ресторанам дозволять працювати максимум до опівночі, а в деяких муніципалітетах їм зовсім заборонять відкриватися.

На карантин йдуть державні і приватні дитсадки, а держслужбовців і співробітників компаній рекомендують переводити на дистанційну роботу.

У трьох муніципалітетах на півночі країни — Пльовлі, Біло Поле і Беране — вводять жорсткі обмеження. Там заборонено збиратися більше двох у відкритих громадських місцях. Виняток робиться для тих, що живуть разом членів сім’ї і людей, які виконують свою роботу. Це ж правило поширюється на легкові авто. Також не можна збиратися вдома у друзів або родичів. Під забороною — богослужіння з участю віруючих. Маски обов’язкові у всіх громадських місцях.

А приїжджають з території Сербії будуть відправляти на карантин. Причому не на домашню самоізоляцію, а в місця, визначені для цього державою.