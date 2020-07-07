Верховний Суд визнав зарплатні вимоги екс-глави Діамантбанку на 12 млн грн

Верховний Суд своєю постановою від 24 червня відмовився задовольнити касаційну скаргу ліквідатора Діамантбанку та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №758/8201/18, якими було частково задоволено позов екс-глави правління фінустанови Олександра Рибалкіна та зобов’язано представника ФГВФО включити в реєстр акцептованих вимог кредиторів (у другу чергу) вимоги О. Рибалкіна на 12 млн грн (заборгованість по заробітній платі).

Вказані судові рішення були винесені на підставі рішення Голосіївського райсуду м. Києва від 14.07.2014 (у справі №752/3424/14-ц) про стягнення з Діамантбанку вказаної суми на користь О. Рибалкіна.

О. Рибалкін був главою правління Діамантбанку в 2006-2013 роках.

Діамантбанк був визнаний неплатоспроможним у 2017 році. Його пов’язаність язували з Миколою Мартиненком і Давидом Жванією.