Обнаружен простой способ защиты печени от алкогольного цирроза

Алкогольный цирроз печени является вполне реальной угрозой для людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Для того, чтобы снизить вероятность развития этого опасного заболевания, стоит начать употреблять кофе, ссылающийся на выводы сотрудников Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса (США).

Выяснилось, что всего две порции кофе в день способны снизить вероятность развития алкогольного цирроза печени примерно на 40-45 процентов. Если выпивать три порции кофейного напитка в сутки, то риск цирроза падает на 55-57 процентов, а четыре чашки обеспечивают снижение риска на 65 процентов.

Американские ученые, которые пришли к таким выводам, подтверждают свои слова результатами экспериментального исследования, в котором приняли участие 14 тысяч добровольцев. Люди, возраст которых на момент начала опыта находился в диапазоне 45-64 лет, участвовали в эксперименте в течение двух десятилетий, поэтому ученые получили более чем внушительный объем данных.

«Польза кофе уже была доказана в контексте профилактики многих серьезных заболеваний, но теперь мы знаем, что этот вкусный и ароматный напиток позволяет защититься еще и от цирроза печени, вызванного злоупотреблением алкоголем. Это очень полезное знание, так как эффективных способов лечения цирроза все еще нет», — заявил доктор Оливер Кеннеди, один из авторов работы.

: Новости Ю