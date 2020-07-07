У Росії відзначили початок самого важкого періоду кризи

Зараз в Росії тільки починається найважчий період кризи, викликаного пандемією коронавіруса і падінням цін на нафту. Таку думку висловив голова фонду «Сколково» Аркадій Дворкович. Він зазначає, що найскладніше в цій ситуації доведеться малому і середньому бізнесу, передає ТАСС.

«Оптимісти думають, що ми вже десь на дні, а в Європі вже почали виходити з кризи. Я думаю, ми ще не досягли дна, особливо в Росії ми тільки входимо в найважчий період кризи», — говорить він.

За словами Дворковича, компанії малого та середнього сегмента почнуть поступово закриватися, основні проблеми, вказує він, настануть до кінця літа або восени.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) у поточному році ВВП Росії впаде на 6,6 відсотка. В цілому, на думку аналітиків, світ чекає рекордний криза. У Кремлі вірять, що країна зможе обійтися мінімальними втратами.