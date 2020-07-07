Естонія передає для ЗСУ 2400 пістолетів Макарова

Естонія на прохання України передає для ЗСУ 2400 пістолетів Макарова, які раніше були на озброєнні естонської армії.

Про це у вівторок, 7 липня, інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Естонії.

“Сьогодні Міноборони відправляє в Україну партію 2400 пістолетів Макарова, щоб підтримати посилення обороноздатності країни”, – зазначають у міністерстві оборони.

“Російська агресія у Криму та на Сході України – неприйнятна, вона впливає на безпеку у всій Європі. Цією поставкою ми підтримуємо нашого союзника, який воює вже шостий рік”, – зазначив міністр оборони Естонії Юрі Луйк. Він додав, що Естонія також допомагає Україні з тренуванням бійців сил спецоперацій та військових медиків, а також – ділячись досвідом у сфері територіальної оборони й кібербезпеки.

“Пістолети Макарова знімають з озброєння естонських військових через те, що армія країни перейшла на інший калібр за стандартами НАТО”, – пояснив майор Рісто Партел. Водночас вони все ж є зручною і надійною зброєю. Після прибуття в Україну пістолети надійдуть на озброєння ЗСУ. Витрати на транспортування вантажу – близько 7 тисяч євро – візьме на себе Естонія.