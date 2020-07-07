Авіація ВСУ провела на Київщині навчання в умовах, наближених до бойових

У Київській області пройшли льотно-тактичні навчання в умовах, наближених до бойових. Про це йдеться в сюжеті «Військового телебачення України».

«Пара за парою на смугу вирулювати піксельні Міги. Лічені хвилини — і в небі ціла ескадрилья винищувачів! … Завдання не з легких, адже перешкоджають її виконанню засоби радіоелектронної боротьби противника. Однак у кабінах пілотів — випускники 18-19 років. За словами командира, з урахуванням досвіду АТО і ОНС вони вже добре знають тактику ведення бою, як вдень, так і вночі», — сказано в сюжеті.