Бронежилети, каски і гранати — на вибір: в Одесі службовець арсеналу торгував військовим майном

В Одесі затримали військовослужбовця, який торгував військовим майном.

Слідство по справі одеського військового встановило, що за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетів, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 димові шашки і майже 5 кілограмів тротилу військовослужбовець планував отримати 110 тисяч гривень.

Після першого траншу в сумі 28,5 тисяч гривень правоохоронці затримали торговця, повідомили в Офісі генпрокурора.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого і в його машині були виявлені і вилучені 12 бронежилетів та касок, 3 гранати Ф-1. Інші вибухові речовини знайдені в заздалегідь обладнаному схроні.

Крім того, 2 липня правоохоронці задокументували факт збуту цим же військовослужбовцям 2 гранат Ф-1 та РГД-5, бронежилети і каски по 5 тисяч гривень.

Правоохоронці досліджуються обставини вчинення злочину і умови, при яких затриманий викрав і вивіз з військової частини військове майно. Йому готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.



