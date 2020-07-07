Суддя КСУ засвітив свої годинники за $3 тис

Суддя Конституційного суду України Володимир Мойсик засвітив свій наручний годинник марки Longines, які коштують близько 3 тис. доларів США.

Годинник потрапили в об’єктив фотокореспондента «Апострофа» Олександра Гончарова, під час засідання КСУ 7 липня за конституційним поданням 51 нардепа щодо відповідності Конституції закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Володимир Мойсик народився 18 серпня 1957 року в селі Стецева Снятинського району Івано-Франківської області. Був народним депутатом 4-6 скликань. Кандидат юридичних наук з 2003 року. Був першим заступником голови партії «За Україну!». Мойсик — суддя КСУ з 27 січня 2016 року.