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Внучка Софии Ротару устроила жаркую фотосессию с лошадью и машиной (фото)

07.07.2020

Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко пошалила во время новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Твоя жизнь — твоя история. Пиши хорошо. Редактируй часто», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Евдокименко в наряде телесного цвета и миниатюрных шортах проезжается верхом на лошади, после чего ложится ей на гриву и застывает ради пикантного кадра.

После этого модель позирует все в том же наряде, но уже возле машины марки Mustang, демонстративно распахнув кофту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«потрясающая лошадка», «потрясающий вид! Красотка», «супер», «внеземной вид!», «тело само совершенство», – пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Соня Евдокименко поразила откровенным образом на природе

Красотка опубликовала в своем Инстаграм жаркие фото, сделанные во время отдыха на лужайке. Соня прилегла на подстилку, посадив рядом своего любимца – белого и милого песика.

Модель надела белый купальник, который подчеркнул все ее изгибы. Пышная грудь, стройная талия, и длинные ноги – от этой фигуры никогда не оторваться.

На одном из кадров Соня облокотилась об руку, а ее грудь в купальнике едва не выпрыгнула наружу. Модель смотрела в камеру и улыбалась.

Вокруг красотки можно заметить высокие деревья с зелеными листьями.

 

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Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve) 30 Июн 2020 в 3:18 PDT

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