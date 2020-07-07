Шарій володіє елітної віллою на березі моря в Іспанії

Скандальний блогер Анатолій Шарій володіє елітної вілли на узбережжі Коста-Дорада в Каталонії (Іспанія). Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Особняк площею 230 квадратних метрів політик придбав у серпні минулого року. Це підтверджують документи з іспанського майнового реєстру.

В описі нерухомості і земельної ділянки сказано, що будинок складається з основного житлового поверху площею 161 кв. м та підвального приміщення площею 69 кв. м. Навколо будинку є сад на 5,2 сотки, а відразу за ділянкою знаходиться пляж.







За допомогою сервісу Google Maps вдалося знайти іспанське житло Шарія. Дійсно, особняк розташований на так званій першій лінії від пляжу його відділяє лише смуга зелених насаджень. На території вілли є басейн і невеликий сад.

Як пише видання, з появою українського власника зовнішність особняка помітно змінилася – замість декоративного огородження з кущів і дерев з’явився майже двометровий паркан. Також на паркані можна побачити попереджувальні знаки про охорону і відеоспостереження.

Вілла в травні 2019-го

Вілла в липні 2020-го

Вілла в травні 2019-го

Відзначається, що в документах не зазначено, яким чином Шарій став власником нерухомості – купив чи отримав на якихось інших умовах. Також невідома вартість об’єкта.

Місцеві сайти нерухомості пропонують схожий будинок за ціною 950 тисяч євро (але він знаходиться далі від моря). Запропоновані на сервісах варіанти дозволяють зробити висновок, що на момент покупки особняка його вартість становила близько мільйона євро.









